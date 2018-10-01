У мережі з’явився другий посмертний кліп американського репера XXXTentacion на пісню Moonlight.
Відео опубліковано на офіційному каналі виконавця на YouTube.
У кліпі XXXTentacion сидить під повним місяцем у лісі в навушниках і нікого не помічає. У цей момент навколо нього всі веселяться і танцюють.
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Пісня Moonlight одна з найпопулярніших у творчості XXXTentacion, після його смерті вона піднялася на 13 позицію в щотижневому хіт-параді Billboard Hot 100.
Нагадаємо, у червні вийшов новий кліп XXXTentacion на пісню SAD !. Відео було знято ще за життя репера.
Фото: Скріншот з відео
Відео: xxxtentacion
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