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Вечірка в лісі: вийшов другий посмертний кліп XXXTentacion

У мережі з’явився другий посмертний кліп американського репера XXXTentacion на пісню Moonlight.

Відео опубліковано на офіційному каналі виконавця на YouTube.

У кліпі XXXTentacion сидить під повним місяцем у лісі в навушниках і нікого не помічає. У цей момент навколо нього всі веселяться і танцюють.

Читайте: Посмертно: вийшов спільний трек покійних реперів Lil Peep і XXXTentacion

Пісня Moonlight одна з найпопулярніших у творчості XXXTentacion, після його смерті вона піднялася на 13 позицію в щотижневому хіт-параді Billboard Hot 100.

Нагадаємо, у червні вийшов новий кліп XXXTentacion на пісню SAD !. Відео було знято ще за життя репера.

Фото: Скріншот з відео

Відео: xxxtentacion

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