Сьогодні, 2 жовтня, український комедійний актор, співак і композитор Андрій Данилко святкує свій 45-й день народження! Факти ICTV пригадали шлях скромного хлопця з Полтави, який в образі Вєрки Сердючки завоював любов мільйонів прихильників і змусив танцювати всю Європу.

Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Ще в школі він почав цікавитися театром і в 7-му класі вступив у місцеву театр-студію.

В образі Вєрки Сердючки, яка стала для Данилка доленосною, він вперше з’явився на КВК у 1989 році. Сценічне ім’я запозичив у своєї колишньої однокласниці, пообіцявши обов’язково її прославити.

Цікаво, що спершу Вєрка Сердючка була продавчинею, проте пізніше Данилко змінив амплуа та зробив із неї провідницю.

До речі, спочатку Андрій Данилко збирався пов’язати своє життя з музикою. Він тричі намагався вступити до музичного училища, але отримував відмову.

При вступі до педагогічного інституту, він завалив іспит із літератури, а коли збирався на іспит у Харківський театральний інститут, запізнився на потяг.

Здавалося б, життя саме підштовхувало його до виступів у комедійному жанрі. Незабаром, після успішного пародіювання відомих на той час артистів, Андрій постав перед публікою в образі майбутньої зірки Вєрки Сердючки.

У 1993 році на конкурсі Гуморина Андрій вперше представив Вєрку Сердючку великій аудиторії. Через деякий час у рамках програми Титанік він гастролював у Києві, а потім і в інших містах України.

Справжня популярність до Вєрки Сердючки прийшла після того, як одна з компаній зняла рекламу з її участю.

Гостра на язик і в той же час чарівна провідниця Віра затьмарила собою всю іншу діяльність Данилка та принесла йому популярність не тільки в Україні, але і в інших країнах СНД.

Не менш успішним проектом за участю Вєрки Сердючки стало СВ-шоу. На сцені, стилізованій під спальний вагон, провідниця Віра розмовляла з запрошеними українськими та російськими знаменитостями.

Тут талант Данилка розкрився по-новому: його стали називати яскравим імпровізатором і майстром миттєвої реакції.

У 2001 році Данилко вирішив змінити образ Вєрки Сердючки – з провідниці вона перетворилася на справжню поп-зірку. Перші компакт-диски користувалися величезною популярністю, а всі пісні моментально ставали народними.

Крім визнання прихильників, у 2003 році Андрій Данилко отримав звання Заслуженого артиста України.

Крім того, Вєрка Сердючка стала незмінним персонажем мюзиклів, серед яких – За двома зайцями, Вечори на хуторі поблизу Диканьки, Попелюшка, Божевільний день або одруження Фігаро, Снігова королева, Сорочинський ярмарок, Червона Шапочка.

У 2007 році Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки відправився підкорювати Євробачення.

Незважаючи на неоднозначну реакцію і множинну критику, він гідно представив Україну на міжнародному музичному конкурсі. Пісня Dancing Lasha Tumbai посіла в Гельсінках друге місце.

Пісня, написана сумішшю української, англійської та німецької мов, обернулася для Данилка скандалом. Російськомовна аудиторія почула в словах Lasha Tumbai фразу Russia – goodbye!

Після шквалу негативних висловлювань на адресу співака, йому заборонили виступати практично по всій території Росії.

У 2008 році Андрій Данилко отримав звання Народного артиста України, а роком пізніше почав активно виступати разом із Театром Данилка, створеним ним же.

До речі, в 2015 році Данилко в образі Вєрки Сердючки знявся у фільмі Шпигунка. В епізодичній ролі Сердючка співає свій хіт Dancing Lasha Tumbai на вулицях Парижа, де головні герої повинні були вести перестрілку.

Досі Вєрка Сердючка асоціюється у публіки з веселощами, шоу та іскрометним гумором. І певною мірою Данилко став заручником цього образу.

Мало хто знає, що крім дев’яти альбомів Сердючки, він випустив альбом Doremi doredo, в який увійшли ліричні композиції та балади. Крім того, він презентував дві музичні відеоісторії без слів, під назвами Кукла та После тебя.

Останнім часом образ Вєрки Сердючки став з’являтися на екранах все рідше.

– На мій погляд, образ Сердючки зараз недоречний на ТБ. Саме тому я не знімався у новорічних вогниках і не давав відкритих концертів. Працюю на закритих заходах, – говорить сам Андрій Данилко.

У 2016 році Андрій Данилко увійшов в журі Національного відбору Євробачення, де вперше з’явився в образі самого себе – продюсера та композитора. А потім він став одним із суддів шоу Х-Фактор.

У травні 2017 року Андрій Данилко заявив про те, що більше не хоче виступати на сцені в амплуа Вєрки Сердючки та привселюдно зняв зірку.

Щоб остаточно попрощатися з образом, Данилко оголосив про прощальний тур, який завершиться в Україні.

Попри ці заяви, вже в червні на День Конституції України Вєрка Сердючка стала хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, влаштувавши після 4 років мовчання незабутнє live-шоу.

Незважаючи на популярність і приголомшливий успіх, створити сім’ю Андрію Данилку так і не вдалося. Більш того, він сам зізнається, що на самоті йому комфортно.

– Прийшов такий вік, коли не хочеться сім’ї взагалі. Мені хотілося сім’ї, коли було 22 роки. А потім із роками все менше і менше, а зараз взагалі не хочеться. Мені треба бути одному та мати свою закриту територію. Думаю, це пов’язано з перенасиченням спілкування з людьми, – розповідає він.



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Найкращі хіти Вєрки Сердючки:

Кілька соковитих афоризмів від Вєрки Сердючки:

Я йду по-українськи – тьху три рази!

Мамо, ви коли мовчите, вас приємно слухати.

Я увійшла в кураж! Зараз зірка всім тут буде творити чудеса!

Всі люди як люди, а я все гарніша й гарніша.

З вас подарунки – з мене серветки!

Нікому не можна вірити, тільки собі і то через раз.

Хіба мати винна, шо дитина дурнувата.

Хтозна-що і збоку бантик!

Без келиха немає вокалу!

На що жити? Пенсія – це допомога для мертвих.

До речі, для всіх поціновувачів соковитих висловлювань Факти ICTV створили цитатник Вєрки Сердючки. Вивчимо мову улюбленого персонажа разом?

Фото: Сергій Тітов/УНІАН, imagesait.ru, xfactor, serduchka-v.ru, vokrug.tv