Роман Карцев помер на 80-му році життя у Москві. Причиною смерті став інфаркт. Найкращі виступи та цитати артиста зібрали Факти ICTV.

Роман Карцев помер вранці в Москві на 80-му році життя. За словами Михайла Жванецького, Карцев помер від інфаркту.

На згадку про артиста Факти ICTV зібрали найкращі його виступи та цитати.

Біографія Романа Карцева

Радянський і російський актор театру та кіно Роман Карцев (справжнє ім’я Роман Кац) народився 20 травня 1939 року в Одесі в родині футболіста.

У 1961 році переїхав до Ленінграда, а 22 листопада 1962 був прийнятий у Театр мініатюр Аркадія Райкіна, де взяв сценічний псевдонім Роман Карцев.

У 1967 році Карцев із Михайлом Жванецьким розпочав роботу над виставою Світлофор.

З 1975 року Карцев почав зніматися в кіно. Він грав в основному в невеликих, епізодичних гострохарактерних ролях.

Найбільше артист запам’ятався глядачам за ролями в картинах Собаче серце, Небеса обітовані, Старі шкапи, Майстер і Маргарита.

У 1970 році Роман Карцев і Михайло Жванецький стали лауреатами Всесоюзного конкурсу артистів естради.

А в 1998 році Карцев став Лауреатом кубка Аркадія Райкіна на Міжнародному фестивалі More Smeha в Ризі.

Найкращі виступи Романа Карцева – відео

Цитати Романа Карцева