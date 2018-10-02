Роман Карцев помер на 80-му році життя у Москві. Причиною смерті став інфаркт. Найкращі виступи та цитати артиста зібрали Факти ICTV.
Роман Карцев помер вранці в Москві на 80-му році життя. За словами Михайла Жванецького, Карцев помер від інфаркту.
На згадку про артиста Факти ICTV зібрали найкращі його виступи та цитати.
Біографія Романа Карцева
Радянський і російський актор театру та кіно Роман Карцев (справжнє ім’я Роман Кац) народився 20 травня 1939 року в Одесі в родині футболіста.
У 1961 році переїхав до Ленінграда, а 22 листопада 1962 був прийнятий у Театр мініатюр Аркадія Райкіна, де взяв сценічний псевдонім Роман Карцев.
У 1967 році Карцев із Михайлом Жванецьким розпочав роботу над виставою Світлофор.
З 1975 року Карцев почав зніматися в кіно. Він грав в основному в невеликих, епізодичних гострохарактерних ролях.
Найбільше артист запам’ятався глядачам за ролями в картинах Собаче серце, Небеса обітовані, Старі шкапи, Майстер і Маргарита.
У 1970 році Роман Карцев і Михайло Жванецький стали лауреатами Всесоюзного конкурсу артистів естради.
А в 1998 році Карцев став Лауреатом кубка Аркадія Райкіна на Міжнародному фестивалі More Smeha в Ризі.
Найкращі виступи Романа Карцева – відео
Цитати Романа Карцева
- Гумор в Одесі не пропадав ніколи. Ні в холод, ні під час війни, ні після війни. Одеська мова тональна.
Вона вимагає точної інтонації, і ще не знаєш, чим закінчиться розмова.
- Не можеш любити – сиди дружи!
- Мова спогадів – нею сьогодні не поговориш.
- Я кину все і ввійду у твоє становище.
- Чого найбільше хочеться, коли залізеш наверх? Плюнути вниз.
- Як кому, а мені подобається думати!
- Хто одружився з молодою, розплатиться сповна: вона його не побачить молодим, а він її старою.
- Зараз все дуже просто, не потрібно думати або вдаватися у подробиці: поржав – і пішов, як кінь.
- Слухати наше радіо та дивитися наш телевізор треба, щоб знати коли тікати!
- Якщо чоловік любить жінку, то його з нею не може розлучити навіть така серйозна неприємність, як смерть.
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