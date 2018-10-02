Технологію інтерактивного телебачення, яка дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалів, Netflix вперше використає у 5 сезоні серіалу Чорне дзеркало.

Американська компанія Netflix працює над технологією інтерактивного телебачення, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Новація дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалу.

Вперше цю технологію використають у п’ятому сезоні серіалу Чорне дзеркало, прем’єру якого очікують у грудні 2018 року.

За даними видання, глядачі зможуть вплинути на сюжет тільки одного з епізодів.

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Раніше компанія Netflix вже експериментувала з вибором сюжету в анімаційному дитячому шоу Puss in Book.