Технологію інтерактивного телебачення, яка дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалів, Netflix вперше використає у 5 сезоні серіалу Чорне дзеркало.
Американська компанія Netflix працює над технологією інтерактивного телебачення, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Новація дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалу.
Вперше цю технологію використають у п’ятому сезоні серіалу Чорне дзеркало, прем’єру якого очікують у грудні 2018 року.
За даними видання, глядачі зможуть вплинути на сюжет тільки одного з епізодів.
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Раніше компанія Netflix вже експериментувала з вибором сюжету в анімаційному дитячому шоу Puss in Book.
До слова, Netflix анонсував вихід нового документального проекту ReMastered. Серія фільмів про легендарних музикантів вийде 12 жовтня 2018 року.
Фото: Скріншот/Black Mirror