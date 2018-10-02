PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Netflix дозволить глядачам впливати на сюжет серіалів/

Netflix дозволить глядачам впливати на сюжет серіалів

Технологію інтерактивного телебачення, яка дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалів, Netflix вперше використає у 5 сезоні серіалу Чорне дзеркало.

Американська компанія Netflix працює над технологією інтерактивного телебачення, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Новація дозволить глядачам впливати на сюжет і фінал серіалу.

Вперше цю технологію використають у п’ятому сезоні серіалу Чорне дзеркало, прем’єру якого очікують у грудні 2018 року.

За даними видання, глядачі зможуть вплинути на сюжет тільки одного з епізодів.

Читайте: Тизер 5 сезону серіалу Чорне дзеркало

Раніше компанія Netflix вже експериментувала з вибором сюжету в анімаційному дитячому шоу Puss in Book.

До слова, Netflix анонсував вихід нового документального проекту ReMastered. Серія фільмів про легендарних музикантів вийде 12 жовтня 2018 року.

Фото: Скріншот/Black Mirror

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Картковий будиночок
Мадам президент. Трейлер останнього сезону Карткового будиночка
Люди Ікс
У мережі з’явився перший трейлер Люди Ікс: Темний Фенікс
Шляхетні волоцюги: як батярі рятують світ під час протистояння Сталіна та Гітлера
боб марли
Боб Марлі, Джонні Кеш: Netflix випустить серію фільмів про легендарних музикантів
Рецензія на мультфільм Смолфут: повір у неможливе
Легкий і зрозумілий гумор: прем’єра серіалу Папаньки
20-хвилинний виступ коміка зруйнував 4 тис. пар і 17 шлюбів
Рецензія на фільм Агент Джонні Інгліш: чи вийшла комедія масового ураження
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка