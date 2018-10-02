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Помер Роман Карцев

Відомий актор і сатирик, корінний одесит, народний артист РФ Роман Карцев помер у віці 79 років.

Помер Роман Карцев

Про смерть Романа Карцева повідомила Наталя Жванецька в Facebook.

Пізніше цю інформацію підтвердила внучка артиста Вероніка Євстигнєєва. За її словами, Карцев помер вранці в Москві.

Нагадаємо, Роман Карцев – корінний одесит, відомий актор і заслужений артист РРФСР і народний артист РФ.

Карцев служив у Московському театрі мініатюр під керівництвом Михайла Жванецького.

Протягом декількох десятиліть виступав у дуеті з Віктором Ільченком у жанрі естрадної репризи.

Також Карцев знімався у кіно, в тому числі у фільмах Собаче серце, Старі шкапи, Майстер і Маргарита.

Фото: Скріншот відео

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