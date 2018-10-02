Причиною смерті радянського та російського артиста естради, театру та кіно Романа Карцева став інфаркт.

Роман Карцев помер від інфаркту, розповів його друг, письменник-сатирик Михайло Жванецький.

– Це був інфаркт, серце не витримало. Адже він давно хворів, довго перебував у лікарні, а зараз його муки закінчилися, – цитує Жванецького ТАСС.

Письменник додав, що шокований звісткою про смерть Карцева і йому складно підібрати слова.

– Рома був мені як брат, а сьогодні я залишився один. Так, я знав, що він був хворий, але ж хворий… а “не живий” – це ж зовсім інше.

Нас було троє – Рома, Віктор Ільченко (1937-1992) і я. Ми були як брати, Рома заміняв мені брата, якого в мене ніколи не було. Дуже важко, дуже боляче, – додав він.

До слова, в пам’ять про артиста Факти ICTV зібрали найкращі виступи та цитати Романа Карцева.

Фото: Скріншот/TV Center