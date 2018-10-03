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Вийшов трейлер мультфільму Людина-павук: Через всесвіти

Киностудія Sony Pictures опублікувала новий трейлер мультфільму Людина-Павк: Через всесвіти. У ролику показані головні герої, серед яких – Пітер Паркер, Гвен Стейсі, Майлз Моралес і Людина-Павук-Свиня.

Мультфільм заснований на коміксах Ultimate Marvel. За сюжетом, Люди-павуки з інших всесвітів потрапляють у світ підлітка Майлза Моралеса. Відбувається це після вибуху суперколайдера. У результаті їм належить перемогти ворогів і повернутися до себе додому.

Автором сценарію є Філ Лорд і Крістофер Міллер, відомі за роботою над франшизою Лего. Фільм.

Вихід фільму на широкий екран очікується 20 жовтня 2019 року.


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До речі, Держкіно України презентувало перший трейлер сімейної комедії режисера Семена Горова Пригоди S Миколая, яка вийде на екрани 13 грудня.

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