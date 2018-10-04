Стрімінговий сервіс Netflix починає роботу над новою екранізацією серії книг Клайва Стейплза Льюїса Хроніки Нарнії.
У проект увійдуть фільми і серіали, засновані на 7 частинах твору, повідомляє The Hollywood Reporter.
Продюсером проекту став Марк Гордон.
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Про дату виходу нових фільмів поки нічого не відомо.
Хроніки Нарнії – це цикл з 7 повістей у жанрі фентезі, написаних Клайвом Льюїсом. У них розповідається про пригоди дітей у чарівній країні під назвою Нарнія.
Раніше Факти ICTV писали, що Крістіан Бейл зіграє колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі Віце (Vice) режисера Адама Маккея. Для цієї ролі актор набрав 30 кг.
Фото: Скріншот з відео
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