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Хроніки Нарнії повертаються: Netflix працює над новою екранізацією

Стрімінговий сервіс Netflix починає роботу над новою екранізацією серії книг Клайва Стейплза Льюїса Хроніки Нарнії.

У проект увійдуть фільми і серіали, засновані на 7 частинах твору, повідомляє The Hollywood Reporter.

Продюсером проекту став Марк Гордон.

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Про дату виходу нових фільмів поки нічого не відомо.

Хроніки Нарнії – це цикл з 7 повістей у жанрі фентезі, написаних Клайвом Льюїсом. У них розповідається про пригоди дітей у чарівній країні під назвою Нарнія.

Раніше Факти ICTV писали, що Крістіан Бейл зіграє колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі Віце (Vice) режисера Адама Маккея. Для цієї ролі актор набрав 30 кг.

Фото: Скріншот з відео

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