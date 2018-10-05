Модель Емілі Ратаковскі і коміка Емі Шумер заарештували на протестах у Вашингтоні (США).
Крім Емілі Ратаковскі і Емі Шумер правоохоронці заарештували ще 300 осіб, повідомляє СNN.
Сотні людей прийшли протестувати у будівлю Сенату США проти кандидата до Верховного суду Бретта Кавано, якого звинувачують у сексуальних домаганнях і згвалтуванні.
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– Сьогодні мене заарештували під час протестів проти висунення до Верховного суду Бретта Кавано, людина, яку кілька жінок звинувачують у сексуальному насильстві. Чоловіки, які заподіюють біль жінкам, більше не повинні перебувати при владі, – написала Емілі Ратаковскі в Twitter.
Емілі Ратаковскі заарештували у Вашингтоні – причина / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що Емілі Ратаковскі знялася у новій стильній фотосесії в образі першої леді США з 1961 по 1963 рік Жаклін Кеннеді.
Фото: emrata
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