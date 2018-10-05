PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Емілі Ратаковскі заарештували у Вашингтоні - причина/

Емілі Ратаковскі заарештували у Вашингтоні – причина

Модель Емілі Ратаковскі і коміка Емі Шумер заарештували на протестах у Вашингтоні (США).

Крім Емілі Ратаковскі і Емі Шумер правоохоронці заарештували ще 300 осіб, повідомляє СNN.

Сотні людей прийшли протестувати у будівлю Сенату США проти кандидата до Верховного суду Бретта Кавано, якого звинувачують у сексуальних домаганнях і згвалтуванні.

Читайте: Емілі Ратаковскі вагітна – ЗМІ

– Сьогодні мене заарештували під час протестів проти висунення до Верховного суду Бретта Кавано, людина, яку кілька жінок звинувачують у сексуальному насильстві. Чоловіки, які заподіюють біль жінкам, більше не повинні перебувати при владі, – написала Емілі Ратаковскі в Twitter.

image image image image
Емілі Ратаковскі заарештували у Вашингтоні – причина / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Емілі Ратаковскі знялася у новій стильній фотосесії в образі першої леді США з 1961 по 1963 рік Жаклін Кеннеді.

Фото: emrata

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка