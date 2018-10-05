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Клінт Іствуд і Бредлі Купер: вийшов трейлер фільму Наркокур’єр

Кіностудія Warner Bros. опублікувала перший трейлер фільму Наркокур’єр.

Режисером стрічки виступив Клінта Іствуда, який також зіграв головну роль.

Фільм заснований на реальній історії про найстарішому в світі наркокур’єра Леонарді Шарп.

Читайте: Хроніки Нарнії повертаються: Netflix працює над новою екранізацією

У головних ролях також знялися Бредлі Купер і Лоренс Фішберн.

Прем’єра картини очікується 14 грудня.

Раніше Факти ICTV писали, що Крістіан Бейл зіграє колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі Віце (Vice) режисера Адама Маккея. Для цієї ролі актор набрав 30 кг.

Фото: Скріншот з відео

Відео: Warner Bros. Pictures

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