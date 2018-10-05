Сьогодні у Києві померла українська відома акторка Ніла Крюкова.

Народній артистці УРСР було 74 роки.

Про смерть акторки повідомила її дочка, журналістка Мирослава Барчук на своїй сторінці Facebook.

Причини смерті допоки невідомі, але з 2006 року Ніла Валеріївна була важко хвора та прикута до інвалідного візка.

Варто зазначити, що 2008 року вона була нагороджена званням Герой України з врученням ордена Держави – за видатні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку національної культури, натхненну творчу і життєствердну мистецьку діяльність.

Цікаво, що у серпні 1991 року Ніла Крюкова брала активну учать у акції протесту у Києві, так званому серпневому путчі.

Відома за ролями у фільмах Пропала грамота і Кайдашева сім’я.

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До речі, французький шансоньє вірменського походження Шарль Азнавур помер у віці 94 років.