Коралові губи і блискучі повіки – саме такий макіяж назвали трендовим у цьому сезоні.

Такий висновок модні експерти зробили після останнього показу Chanel, який пройшов на цьому тижні у Парижі, передає Glamour.

Б’юті-образ для моделей вибрала міжнародний дизайнер Chanel Лючія Піка.

Основна вимога до макіяжу – не надто вологий і не дуже матовий тон обличчя. Природний тон слід доповнити акцентом на вилиці – не рожевим, а більш теплим, бронзовим, як спогад про літню засмагу.

Колір губ – кораловий. Однак вибір відтінку залишається широким. Експерти радять підбирати колір під себе – комусь підійде ніжний лососевий відтінок, комусь – навпаки, більш яскравий, майже червоний

Одночасно яскраві губи нівелюються м’яким макіяжем очей. Повікам необхідно додати трохи блиску, щоб відтінити колір очей. Лючія Піка пропонує використовувати для цього не тіні, а кремовий хайлайтер.

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