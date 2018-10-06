PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Мода / Головні тренди макіяжу осені 2018/

Головні тренди макіяжу осені 2018

Коралові губи і блискучі повіки – саме такий макіяж назвали трендовим у цьому сезоні.

Такий висновок модні експерти зробили після останнього показу Chanel, який пройшов на цьому тижні у Парижі, передає Glamour.

Б’юті-образ для моделей вибрала міжнародний дизайнер Chanel Лючія Піка.

Основна вимога до макіяжу – не надто вологий і не дуже матовий тон обличчя. Природний тон слід доповнити акцентом на вилиці – не рожевим, а більш теплим, бронзовим, як спогад про літню засмагу.

Колір губ – кораловий. Однак вибір відтінку залишається широким. Експерти радять підбирати колір під себе – комусь підійде ніжний лососевий відтінок, комусь – навпаки, більш яскравий, майже червоний

Одночасно яскраві губи нівелюються м’яким макіяжем очей. Повікам необхідно додати трохи блиску, щоб відтінити колір очей. Лючія Піка пропонує використовувати для цього не тіні, а кремовий хайлайтер.

Читайте: Модні тренди осені 2018: як виглядати стильно

До речі, раніше Факти ICTV писали про топ-5 головних правил трендового макіяжу 2018.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка