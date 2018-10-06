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Браво, Монсеррат Кабальє! Біографія та знамениті виступи співачки

Монсеррат Кабальє пішла з життя в Барселоні 6 жовтня 2018 року у віці 85 років.

Монсеррат Кабальє померла в лікарні Сан-Пау рано вранці в суботу.

Співачку госпіталізували в середині вересня через проблеми з жовчним міхуром.

Іспанська оперна співачка (сопрано) Монсеррат Кабальє народилася в Барселоні 12 квітня 1933 року.

Міжнародна популярність прийшла до Кабальє в 1965 році, коли в зв’язку з хворобою Мерилін Хорн вона замінила американську співачку в партії Лукреції Борджії в однойменній опері Гаетано Доніцетті (концертне виконання в Карнегі-холі). Тріумф Кабальє був настільки великим, що публіка влаштувала співачці 20-хвилинну овацію.

Репертуар Кабальє становив 88 ролей і близько 800 камерних творів. За весь період кар’єри виконувала найрізноманітніші партії – від Паміни до Ізольди, від Донни Ельвіри до Турандот.

Вона також записала спільний альбом з вокалістом групи Queen Фредді Мерк’юрі – Barcelona. Заголовна пісня, присвячена рідному місту Кабальє – Барселоні, стала однією з двох офіційних пісень літніх Олімпійських ігор 1992 року, що проходили в столиці Каталонії.

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Серед видатних вокальних досягнень Кабальє: партія Норми в однойменній опері Вінченцо Белліні, партія Імоджене в опері Вінченцо Белліні Пірат, партія королеви Єлизавети в опері Гаетано Доніцетті Роберто Девере, партія Леонори в Трубадурі Джузеппе Верді та ін.

Співачка активно займалася благодійністю. Вона – Почесний посол ООН і посол доброї волі ЮНЕСКО. Заснувала фонд допомоги хворим дітям під егідою ЮНЕСКО.

Кабальє не один раз за своє життя побувала в Києві. Свій 85-й день народження співачка також святкувала в українській столиці.

Як повідомлялося, про смерть Монсеррат Кабальє стало відомо вранці 6 жовтня.

 

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