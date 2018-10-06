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Похорон Монсеррат Кабальє – дата

Монсеррат Кабальє померла в Барселоні у віці 85 років.

Монсеррат Кабальє померла в лікарні Барселони на 86-му році життя.

За інформацією видання El Espanol, похорон артистки пройде опівдні 8 жовтня.

Кабальє було госпіталізовано до лікарні в середині вересня. Останнім часом вона страждала від захворювання жовчного міхура, повідомляє El Mundo з посиланням на джерела в оточенні сім’ї співачки. Офіційна причина смерті поки не називалася.

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Як повідомлялося, про смерть Монсеррат Кабальє стало відомо вранці 6 жовтня.

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