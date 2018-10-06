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Померла Монсеррат Кабальє

Монсеррат Кабальє померла в лікарні на 86-му році життя.

Монсеррат Кабальє померла у віці 85 років у Барселоні, повідомляє агентство Франс Прес із посиланням на лікарню.

У кінці вересня всесвітньо відома іспанська оперна співачка проходила лікування в одній із клінік Барселони через проблеми з сечовим міхуром.

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У 2012 році співачка, незважаючи на вік, перенесений мікроінсульт і травму коліна, викликану падінням, виступила в декількох театрах по всьому світу.

До речі, французький шансоньє вірменського походження Шарль Азнавур помер у віці 94 років.

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