Американська співачка Тіна Тернер у 2017 році перенесла операцію з пересадки нирки.

Про це вона розповіла в автобіографії My Love Story, яка вийде у світ 16 жовтня, повідомляє журнал People.

За словами співачки, у 2016 році їй діагностували рак кишківника. Через неприємні побічні ефекти Тернер була змушена відмовитися від традиційних методів лікування на користь гомеопатичних засобів. У результаті її стан погіршився, і у співачки розвинулася ниркова недостатність.

Стати донором для Тернер вирішив її чоловік, німецький музичний продюсер Ервін Бах, і у квітні 2017 року лікарі провели операцію з трансплантації. Як наголошується, вона виявилася досить успішною, однак співачка все ще продовжує боротися з ускладненнями, оскільки її тіло все ще не сприймає новий орган.

Тіна Тернер і Ервін Бах одружилися у 2013 році після 26 років відносин.

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Нагадаємо, старший син співачки Тіни Тернер застрелився на 59-му році життя у власному будинку в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія.