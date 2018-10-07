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Чому жінка ніколи не стане агентом 007

Виконавчий продюсер стрічки Барбара Брокколі заявила, що роль Джеймса Бонда ніколи не отримає жінка.

Про це вона заявила в інтерв’ю The Guardian.

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– Бонд – чоловік. Це чоловічий персонаж. Він був написаний для чоловіка і залишиться чоловіком. Давайте краще створимо більше жіночих персонажів і придумаємо відповідну для них історію. Історії про Джеймса Бонда були написані в 1950-х, тому в їх ДНК є речі, які навряд чи зміняться, – пояснила виконавчий продюсер Барбара Брокколі.

Раніше Факти ICTV писали, що Крістіан Бейл зіграє колишнього віце-президента США Діка Чейні у фільмі Віце (Vice) режисера Адама Маккея. Для цієї ролі актор набрав 30 кг.

Фото: Скріншот з відео

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