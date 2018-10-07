Співак Pianoбой розповів про курйоз, який з ним трапився на концерті в Чернівцях.

Pianoбой розповів, що в пориві стрибнув до шанувальників, але ось повернутися на сцену йому вдалося насилу.

– Стався кумедний епізод – коли стрибнув до людей незаплановано (сцена дуже висока, зашита і не припускала можливості залізти) – привітався і попросив місцевих охоронців підсадити, вони відповіли, що їм Не можна, служба. Я кажу: Ну ладно, ви що, концерт же триває. Закиньте мене назад. А вони мені: Не можна, – зазначив Дмитро Шуров.

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Кілька секунд співак намагався знайти вихід. Зрозумівши, що іншого виходу немає, почав самостійно залазити на сцену.

– Деруся сам, як Брюс Лі, а сестра тягнула. Мабуть, смішно виглядало з боку, – додав Pianoбой.

Раніше Факти ICTV писали, що учасник гурту Gorillaz Del The Funky Homosapien впав зі сцени під час виступу.

Фото: dmitry_shurov