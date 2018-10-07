PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки / Ед Ширан, Стінг і Ріта Ора: британські артисти виступили проти Brexit/

Ед Ширан, Стінг і Ріта Ора: британські артисти виступили проти Brexit

Британські артисти написали відкритого листа прем’єр-міністру Терезі Мей, в якому виступили проти Brexit.

Знаменитості відзначили, що вихід з ЄС помістить їх уКультурну в’язницю, повідомляє Express.

У листі артисти заявили, що Британія домінує на ринку. Музиканти, продюсери, співаки і технічні фахівці працюють по всій Європі і світу, але Brexit цьому загрожує. Автори звернення називають вихід країни з Євросоюзу помилкою.

Читайте: Переговори з ЄС щодо Brexit зайшли в глухий кут – Мей

Лист підписали Ед Ширан, Рита Ора, Стінг, Деймон Албарн, Боб Гелдоф та інші.

Як відомо, Велика Британія і ЄС домовилися про терміни перехідного періоду щодо Brexit.

Фото: teddysphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Провели термінову операцію: Оззі Осборн скасував концерт
Ми повинні готуватися до гіршого: Франція посилює контроль на кордонах
Ані Лорак їде зі своєю програмою назад до України
Переговори з ЄС щодо Brexit зайшли в глухий кут – Мей
Велика Британія
Велика Британія не вводитиме санкції у справі Скрипаля до Brexit
Тони Блер
Через 5 років Великобританія повернеться у Євросоюз – Тоні Блер
В оточенні сексуальних дівчат! Олег Скрипка представив кліп Кобіта
Розклад дня голлівудської зірки спантеличив фанатів
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка