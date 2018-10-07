Рок-музикант Оззі Осборн скасував концерт у місті Маунтін-В’ю (США) через термінову операцію на руці.
Оззі Осборна госпіталізували для термінової операції на руці, повідомляє The Daily Mail.
Причиною операції стала інфекція, яка потрапила в організм музиканта. Кілька днів музикант проведе у клініці в Лос-Анджелесі.
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– Відчуваю себе краще після операції. Допомогло морозиво, – йдеться у підписі до фото артиста.
Нагадаємо, в липні відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували в Бельгії.
Фото: ozzyosbourne
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