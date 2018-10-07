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Провели термінову операцію: Оззі Осборн скасував концерт

Рок-музикант Оззі Осборн скасував концерт у місті Маунтін-В’ю (США) через термінову операцію на руці.

Оззі Осборна госпіталізували для термінової операції на руці, повідомляє The Daily Mail.

Причиною операції стала інфекція, яка потрапила в організм музиканта. Кілька днів музикант проведе у клініці в Лос-Анджелесі.

Читайте: У Москві екстрено госпіталізована відома радянська актриса

– Відчуваю себе краще після операції. Допомогло морозиво, – йдеться у підписі до фото артиста.

Нагадаємо, в липні відомого італійського співака Тото Кутуньо екстрено госпіталізували в Бельгії.

Фото: ozzyosbourne

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