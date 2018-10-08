Похорон оперної співачки Монсеррат Кабальє відбувся в понеділок у Барселоні.

На церемонії похорону оперної співачки Монсеррат Кабальє були присутні королева Іспанії Софія, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, голова женералітету Каталонії Кім Торра, мер Барселони Ада Колау, а також іспанський оперний співак Хосе Каррерас, повідомляє агентство Ассошіейтед прес, пише Інтерфакс-Україна.



Королева, Каррерас та інші зірки: в Барселоні поховали Кабальє / 2 фотографии

Співачку поховали на кладовищі Сан-Андреу, де знаходяться могили її батьків.

Влада Іспанії пообіцяла провести заходи із вшанування пам’яті Кабальє в Мадриді і Барселоні найближчим часом.

El tenor José Carreras llega al funeral de Montserrat Caballé pic.twitter.com/aJDn4lgqUN — Pilar Suarez (@pilsuaS) 8 октября 2018 г.

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Як відомо, Кабальє померла в одній з лікарень Барселони 6 жовтня у віці 85 років.

Фото: Twitter/el Rey