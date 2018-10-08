У Раді з’явився проект постанови з пропозицією позбавити звання Народний артист України Таїсію Повалій, Ані Лорак, Світлану Лободу, Віталія Козловського, Володимира Бортка, Філіпа Кіркорова та Миколу Баскова.

Група депутатів пропонує застосувати персональні санкції та позбавити звання Народний артист України сім осіб.

Проект постанови №9156 пропонує парламенту звернутися до РНБО з пропозицією позбавити державних нагород України Таїсію Повалій, Ані Лорак, Світлану Лободу, Віталія Козловського, Володимира Бортка, Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова.

– Україна перебуває у стані військового конфлікту з країною-агресором – Російською Федерацією. Разом із тим, не всі громадяни можуть адекватно оцінювати ситуацію.

Особливе обурення викликає поведінка деяких представників української культури та шоу-бізнесу, зокрема тих, у яких є почесні звання України, а, отже повинні розуміти свою відповідальність і залишатися вірними українському народові, – йдеться у пояснювальній записці.

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За словами авторів ініціативи, “артисти їдуть у Росію і дякують росіянам за те, що вони їх із радістю приймають”.

Такі дії свідчать про “збіги точок зору цих артистів із сепаратистами”.

Раніше депутати запропонували ввести 20% гастрольний збір за концерти в Росії або на тимчасово окупованій території України.

Фото: anilorak/Instagram