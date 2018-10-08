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У США застрелили репера Hollywood Play

Американського репера Hollywood Play (Френк Снайдер) застрелили в Нью-Йорку.

У Нью-Йорку застрелили репера Hollywood Play (Френк Снайдер), повідомляє New York Post.

За інформацією, Снайдер святкував свій день народження у клубі Taver Lounge.

Він вийшов на вулицю, коли до клубу під’їхав чорний автомобіль. З машини вийшов чоловік і почав стріляти.

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Одна куля потрапила реперу в ногу, одна – в шию.

Музиканта доставили в лікарню, де він помер.

Раніше в результаті стрілянини в Торонто загинув репер Smoke Dawg.

Фото: hollywoodplay/Instagram

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