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Bodied – новий трейлер фільму Eminem

Фінальний трейлер фільму Bodied, продюсером якого став Eminem, з’явився у мережі.

Bodied – фільм про баттл-реп, продюсером якого став Eminem. Новий трейлер з’явився в Youtube.

Сценарист картини – баттл-репер Kid Twist, а в ролях з’являються Dizaster, Dumbfoundead і Hollow Da Don.

Головний герой комедії – студент Адам Меркін, який раптово стає однією з зірок реп-баттлів.

Читайте: Оскар 2019: Донбас у списку претендентів

Прем’єра в кінотеатрах намічена на 2 листопада, але далі США прокат не забереться.

Уже 28 листопада прем’єра Bodied відбудеться на платформі YouTube Premium.

До речі, недавно Eminem побив рекорд, зібравши близько 88 млн прослуховувань за добу.

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