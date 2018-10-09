Фінальний трейлер фільму Bodied, продюсером якого став Eminem, з’явився у мережі.
Bodied – фільм про баттл-реп, продюсером якого став Eminem. Новий трейлер з’явився в Youtube.
Сценарист картини – баттл-репер Kid Twist, а в ролях з’являються Dizaster, Dumbfoundead і Hollow Da Don.
Головний герой комедії – студент Адам Меркін, який раптово стає однією з зірок реп-баттлів.
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Прем’єра в кінотеатрах намічена на 2 листопада, але далі США прокат не забереться.
Уже 28 листопада прем’єра Bodied відбудеться на платформі YouTube Premium.
До речі, недавно Eminem побив рекорд, зібравши близько 88 млн прослуховувань за добу.
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