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Новий Хеллбой стане фільмом жахів

Перезапуск фільмів Хеллбой більше схожий на фільми жахів, ніж на кіно про супергероїв.

Хеллбой

Актор Девід Харбор, який грає головну роль в перезапуску фільму Хеллбой, розповів, що нова частина більше схожа на фільм жахів, повідомляє CBR.

За його словами у фільмі Хеллбой: Відродження кривавої королеви, є елементи, які притаманні картинам про супергероїв, але їх буде не так багато.

– Він (Ніл Маршалл – Ред.) відмінний режисер, особливо в плані жахів. Він знає, як нагнати страху і зробити чудовиськ. По суті, це фільм про монстрів, а не про супергероїв… хоча в ньому й є такі елементи, – розповів Харбор.

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До слова, фінальний трейлер фільму Bodied, продюсером якого став Eminem, з’явився у мережі.

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