Український фільм Донбас Сергія Лозниці став претендентом на нагороду в категорії Найкращий фільм іноземною мовою кінопремії Оскар.

Український фільм Донбас побореться за найпрестижнішу кінопремію Оскар, повідомляє Український Оскарівський комітет.

Американська кіноакадемія внесла картину Сергія Лозниці в довгий список претендентів на нагороду в категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

Всього у переліку – роботи з 87-ми країн світу.

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Нагадаємо, світова прем’єра фільму Донбас відбулася 9 травня 2018 року в рамках Каннського кінофестивалю.

Там картина отримала приз у конкурсі Особливий погляд за кращу режисуру.

Фільм базується на документальних матеріалах і розповідає про нинішні події на сході України.

Участь створенні фільму, крім України, також брали Німеччина, Нідерланди, Франція та Румунія.

До слова, короткий список номінантів на премію Оскар оголосять 22 січня 2019 року.