Український співак Melovin, який представляв країну на пісенному конкурсі Євробачення 2018, опублікував в Youtube нову композицію під назвою З тобою, зі мною, і годі.
На створення пісні музиканта надихнула сварка з близькою людиною.
– У всіх нас бувають нелегкі часи, коли здається, що весь світ проти тебе, що все навколо вже ніколи не буде кольоровим, тільки чорно-білим, а особливо це почуття загострюється восени. Сподіваюся, комусь пісня допоможе впоратися з тією самою депресією, як зазвичай мені допомагає улюблена музика, – розповів Melovin.