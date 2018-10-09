Відомий співак Melovin випустив нову пісню під назвою З тобою, зі мною, і годі.

Український співак Melovin, який представляв країну на пісенному конкурсі Євробачення 2018, опублікував в Youtube нову композицію під назвою З тобою, зі мною, і годі.

На створення пісні музиканта надихнула сварка з близькою людиною.

– У всіх нас бувають нелегкі часи, коли здається, що весь світ проти тебе, що все навколо вже ніколи не буде кольоровим, тільки чорно-білим, а особливо це почуття загострюється восени. Сподіваюся, комусь пісня допоможе впоратися з тією самою депресією, як зазвичай мені допомагає улюблена музика, – розповів Melovin.

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До слова, британський музикант Том Йорк випустив новий сингл Has Ended.

Відео: MELOVIN