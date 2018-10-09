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Зірка серіалу Кухня збив людину

Актор Дмитро Назаров, відомий за серіалом Кухня і Готель Елеон, збив пішохода, який перебігав Варшавське шосе в Москві.

Про це повідомляє Вокруг ТВ.

29-літній пішохід перебував у стані алкогольного сп’яніння і перебігав дорогу у недозволеному місці.

Дмитро Назаров сам викликав бригаду швидкої допомоги, після чого поїхав з місця події.

Постраждалого госпіталізували з переломом кісток передпліччя.

Сам артист не визнає себе учасників аварії.

Читайте: Емілі Ратаковскі заарештували у Вашингтоні – причина

Нагадаємо, Сару Джесіку Паркер звинуватили в крадіжці прикрас на $70 тис.

Фотоdmitry_nazarov_official

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