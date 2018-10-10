Українська співачка Даша Астаф’єва презентувала новий кліп на пісню Fetish.

Відео співачка виклала на своєму офіційному YouTub-каналі.

Даша Астаф’єва у кліпі з’являється у кількох образах від відомих дизайнерів, як завжди, дуже жіночна і сексуальна.

– Fetish – це загадкове і бажане, що не вимагає пояснень. Як і наше відео. У кожного він свій… Для мене це величезний експеримент і новий вид задоволення – довіряти геніям своєї мрії та втілювати їх в реальність. Ласкаво просимо в душу, – розповіла про кліп Астаф’єва.

Це вже шостий сингл співачки, який увійде до дебютного альбому. Його вихід заплановано на весну 2019 року.

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До слова, влітку Даша Астаф’єва зробила жартівливе фото надутого живота, натякнувши на вагітність.

Фото: da_astafieva

Відео: Dasha Astafieva