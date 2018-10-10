Народна артистка та Герой України Ніна Матвієнко святкує 71-річчя! Біографія та найкращі пісні душі українського народу – в матеріалі Фактів ICTV.

Минулого року Ніна Матвієнко дала ювілейний концерт, присвячений 50-річчю творчої діяльності.

Завдяки позитивним відгукам слухачів було вирішено організувати ще один виступ “на біс”.

18 вересня 2018 року Матвієнко зібрала на одній сцені найкращих представників сучасної естради та дозволила їм розкритися у незвичайних тандемах.

До речі, в минулому році на Площі зірок у Києві з’явилася іменна зірка Ніни Матвієнко.

Незважаючи на вік, Ніна Митрофанівна довела молодим виконавцям, що у неї ще є порох у порохівницях.

У 2018 році разом із популярним українським виконавцем Monatik Ніна Матвієнко презентувала пісню Цей день.

Зараз Ніна Митрофанівна живе у приватному будинку в центрі Києва, біля Лаври. Незважаючи на це, артистка зізнається, що на пенсію прожити не вдається, тому єдиним джерелом доходу залишаються концерти.

– Раніше як у Героя України пенсія у мене була 15 тис. гривень. Але при Януковичі її пошматували і тепер дають, скільки хочуть. Вийшло так, що концерти зараз єдине моє джерело доходу, – розповідає вона.

За словами Ніни Матвієнко, вона збирає кошти на осінню відпустку, щоб поїхати “туди, де сухо і тепло”.

– У мене проблема з бронхами, а восени у нас сиро, і мені важко через це ходити. Тому я хочу поїхати туди, де сухо і тепло. Полікуватися хоч раз у житті. Але куди – ще не визначилася і ще не заробила, поки немає можливості, – каже артистка.

А народилася Ніна Матвієнко 10 жовтня 1947 року в селі Неділище Житомирської області. Була п’ятою з одинадцяти дітей у сім’ї Матвієнко.

Закінчила вокальну студію при Українському народному хорі ім. Г. Верьовки, якому принесла безліч перемог на всеукраїнських і міжнародних конкурсах, виступаючи як солістка.

Незважаючи на те, що більшу частину репертуару співачки складають народні українські пісні, Ніна Матвієнко є популярною не тільки в Україні, але і в багатьох країнах світу.

Артистка з успіхом гастролювала в Польщі, Фінляндії, Франції, Чехії, Канаді, Мексиці, США.

– Я хочу бути піснею! – Ніна Матвієнко, 16.01.1986 р.

Вона зіграла в телевиставах (Маруся Чурай, Катерина Білокур, Розлилися води на чотири броди), художніх фільмах (Солом’яні дзвони, Пропала грамота), в радіовиставах (Політ стріли, Кларнети ніжності).

Також співачка озвучила низку науково-популярних, хронікально-документальних фільмів, кілька теле- і радіопрограм.

У 1984 році Ніна Митрофанівна брала участь у створенні українського мультфільму Колискова, а в 1988 році з її участю був знятий відеофільм Русалчин тиждень.

Серед авторських театрально-режисерських робіт актриси музичний спектакль Під сонцем (1997) за участю японського танцівника Тадаші Ендо, а також грандіозне музично-сценічне дійство Золотий камінь посіємо ми (1998).

Крім того, у 1995 році артистка зіграла 16 вистав з американським театром La Mama E.T.C. (Нью-Йорк, США).

У 1989 році Ніна Матвієнко стала членом Спілки кінематографістів України.

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З 1971 року артистка перебуває у шлюбі з художником Петром Гончаром. Пара виховує трьох дітей: синів Івана та Андрія, а також дочку Антоніну.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 12 Май 2014 в 11:50 PDT

У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва та за активну культурно-творчу діяльність Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої, а вже у 1985-му стала народною артисткою України.

У 2016 році Ніні Митрофанівні присвоїли звання Почесний громадянин Києва.

Крім того, серед нагород Ніни Матвієнко – Вища нагорода Фонду Міжнародної премії імені М. А. Касьяна – орден Миколи Чудотворця (1996), Орден княгині Ольги III ступеня (1997), а також звання Героя України (указом президента від 21 січня 2006 року).

Пісні у виконанні Ніни Матвієнко:

До речі, напередодні свого 70-річчя Ніна Матвієнко вразила шанувальників чудовою фізичною формою та “викрутасами” у спортзалі.

Фото: 24smi.org, Jetsetter.ua, tonya_matvienko/Instagram, Соколовська Інна/УНІАН