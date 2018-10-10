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Поцілунок Cardi B та “дискобол” Тейлор Свіфт: переможці American Music Awards 2018

У Лос-Анджелесі на сцені Microsoft Theater пройшла 46-а церемонія нагородження American Music Awards 2018.

Премію церемонії American Music Awards 2018 у головній номінації Артист року отримала співачка Тейлор Свіфт.

Усього Тейлор Свіфт отримала чотири нагороди, зокрема в номінації Найкращий поп/рок-альбом з платівкою Reputation.

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Поцілунок Cardi B та “дискобол” Тейлор Свіфт: переможці American Music Awards 2018 / 4 фотографии

Найкращим поп/рок-виконавцем було визнано Post Malone.

У категорії Найкращий поп/рок-дует або група нагорода дісталася хіп-хоп-колективу Migos, які випередили Imagine Dragons і Maroon 5.

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Найкращою поп/рок-піснею року став трек Havana у виконанні Camila Cabello і репера Young Thug. Кліп до останньої композиції було також названо найкращим відео року.

Найкращою реп/хіп-хоп-виконавицею стала Cardi B.

Нагадаємо, журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних хіп-хоп виконавців 2018 року.

Фото: Getty Images

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