У Лос-Анджелесі на сцені Microsoft Theater пройшла 46-а церемонія нагородження American Music Awards 2018.
Премію церемонії American Music Awards 2018 у головній номінації Артист року отримала співачка Тейлор Свіфт.
Усього Тейлор Свіфт отримала чотири нагороди, зокрема в номінації Найкращий поп/рок-альбом з платівкою Reputation.
Найкращим поп/рок-виконавцем було визнано Post Malone.
У категорії Найкращий поп/рок-дует або група нагорода дісталася хіп-хоп-колективу Migos, які випередили Imagine Dragons і Maroon 5.
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Найкращою поп/рок-піснею року став трек Havana у виконанні Camila Cabello і репера Young Thug. Кліп до останньої композиції було також названо найкращим відео року.
Найкращою реп/хіп-хоп-виконавицею стала Cardi B.
Нагадаємо, журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваних хіп-хоп виконавців 2018 року.
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