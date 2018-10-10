Лідер російського гурту Ленінград Сергій Шнуров здивував підписників фото з підбитим оком.
Лідер російського гурту Ленінград Сергій Шнуров опублікував в Instagram фото з підбитим оком.
Під знімком артист залишив вірш, яким натякнув, що до цього причетний хтось із підписників.
Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, – отвали-ка.
Он: Где фотки в Инсте? Где стихи? Их нету!
Водночас музикант зауважив, що “за допомогою насилля повернувся в лоно”.
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Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, – «отвали-ка». Он – «где фотки, в Инсте, сука? Где стихи? Их нету! Будет, блядь, тебе наука! » И ебнул по еблету. Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Шнуров видалив усі фото з Instagram, чим не на жарт налякав шанувальників.
А не так давно гурт Ленінград презентував кліп на пісню Цой.
Фото: Сергій Шнуров/Facebook