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Повернувся в лоно! Шнурову підбили око

Лідер російського гурту Ленінград Сергій Шнуров здивував підписників фото з підбитим оком.

Лідер російського гурту Ленінград Сергій Шнуров опублікував в Instagram фото з підбитим оком.

Під знімком артист залишив вірш, яким натякнув, що до цього причетний хтось із підписників.

Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, – отвали-ка.

Он: Где фотки в Инсте? Где стихи? Их нету!

Водночас музикант зауважив, що “за допомогою насилля повернувся в лоно”.

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Нагадаємо, нещодавно Сергій Шнуров видалив усі фото з Instagram, чим не на жарт налякав шанувальників.

А не так давно гурт Ленінград презентував кліп на пісню Цой.

Фото: Сергій Шнуров/Facebook

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