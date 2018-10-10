Лідер російського гурту Ленінград Сергій Шнуров здивував підписників фото з підбитим оком.

Лідер російського гурту Ленінград Сергій Шнуров опублікував в Instagram фото з підбитим оком.

Під знімком артист залишив вірш, яким натякнув, що до цього причетний хтось із підписників.

Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, – отвали-ка. Он: Где фотки в Инсте? Где стихи? Их нету!

Водночас музикант зауважив, що “за допомогою насилля повернувся в лоно”.

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Нагадаємо, нещодавно Сергій Шнуров видалив усі фото з Instagram, чим не на жарт налякав шанувальників.