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Тейлор Свіфт чи Дуа Ліпа? Найкращий образ American Music Awards 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Церемонія American Music Awards традиційно пройшла в Лос-Анджелесі. Чий образ на червоній доріжці вразив найбільше?

Церемонія 46-ої премії American Music Awards 2018 пройшла в Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.

Стали відомі переможці однієї з головних музичних нагород США.

Факти ICTV пропонують обрати найкраще вбрання з червоної доріжки.

До слова, вже в лютому в Лос-Анджелесі назвуть переможців кінопремії Оскар 2019. Український фільм Донбас став претендентом на нагороду в категорії Найкращий фільм іноземною мовою.

Фото: amas/Instagram

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