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10 найпопулярніших пісень десятиріччя

Стрімінговий сервіс Spotify опублікував рейтинг найпопулярніших пісень і виконавців за останні 10 років.

На честь свого десятиліття стрімінговий сервіс Spotify опублікував хіт-парад найпопулярніших пісень і виконавців серед майже 180 млн користувачів, пише ВВС Україна.

Cервіс має 40 млн пісень і подкастів у більш ніж 2 тис. музичних жанрах.

В Україні Spotify поки не доступний офіційно.

Найпопулярніші пісні за 10 років:

  • Ed Sheeran – Shape Of You
  • Drake – One Dance
  • The Chainsmokers, Halsey – Closer
  • Post Malone – Rockstar (feat. 21 Savage)
  • Ed Sheeran – Thinking Out Loud
  • Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
  • Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – Despacito – Remix
  • Justin Bieber – Love Yourself
  • Justin Bieber – Sorry
  • The Chainsmokers – Don’t Let Me Down

Найпопулярніші виконавці за 10 років:

  • Drake
  • Ed Sheeran
  • Eminem
  • The Weeknd
  • Rihanna
  • Kanye West
  • Coldplay
  • Justin Bieber
  • Calvin Harris
  • Ariana Grande

Читайте: Тейлор Свіфт чи Дуа Ліпа? Найкращий образ American Music Awards 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Найпопулярніші пісні за роками:

  • 2008: The Killers – Human
  • 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
  • 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie
  • 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro
  • 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know
  • 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)
  • 2014: Pharrell Williams – Happy – from Despicable Me 2
  • 2015: Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
  • 2016: Drake – One Dance
  • 2017: Ed Sheeran – Shape of You

Крім  того, найпопулярнішим альбомом стала платівка Еда Ширана під назвою ÷, а найпопулярнішою співачкою – Ріанна.

Ми також писали про те, як музика впливає на здоров’я.

Фото: Pixabay

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