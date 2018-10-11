Стрімінговий сервіс Spotify опублікував рейтинг найпопулярніших пісень і виконавців за останні 10 років.
На честь свого десятиліття стрімінговий сервіс Spotify опублікував хіт-парад найпопулярніших пісень і виконавців серед майже 180 млн користувачів, пише ВВС Україна.
Cервіс має 40 млн пісень і подкастів у більш ніж 2 тис. музичних жанрах.
В Україні Spotify поки не доступний офіційно.
Найпопулярніші пісні за 10 років:
- Ed Sheeran – Shape Of You
- Drake – One Dance
- The Chainsmokers, Halsey – Closer
- Post Malone – Rockstar (feat. 21 Savage)
- Ed Sheeran – Thinking Out Loud
- Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
- Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber – Despacito – Remix
- Justin Bieber – Love Yourself
- Justin Bieber – Sorry
- The Chainsmokers – Don’t Let Me Down
Найпопулярніші виконавці за 10 років:
- Drake
- Ed Sheeran
- Eminem
- The Weeknd
- Rihanna
- Kanye West
- Coldplay
- Justin Bieber
- Calvin Harris
- Ariana Grande
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Найпопулярніші пісні за роками:
- 2008: The Killers – Human
- 2009: The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling
- 2010: Eminem, Rihanna – Love The Way You Lie
- 2011: Don Omar, Lucenzo – Danza Kuduro
- 2012: Gotye, Kimbra – Somebody That I Used To Know
- 2013: Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)
- 2014: Pharrell Williams – Happy – from Despicable Me 2
- 2015: Major Lazer, MO, DJ Snake – Lean On
- 2016: Drake – One Dance
- 2017: Ed Sheeran – Shape of You
Крім того, найпопулярнішим альбомом стала платівка Еда Ширана під назвою ÷, а найпопулярнішою співачкою – Ріанна.
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