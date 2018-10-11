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Netflix обрав актрис для Відьмака

Компанія Netflix завершила кастинг на головні роди у серіалі Відьмак та оголосила імена актрис.

Netflix

У Відьмаку молоду Цирі і чарівницю Йенніфер зіграють Фрея Аллен і Аня Чалотра, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Обидві актриси не встигли засвітитися у великих проектах.

Так, Аллен з’являлася в серіалі В пустелі смерті, де у неї була епізодична роль, а Чалотра завершує зйомки в серіалі Вбивство за алфавітом, заснованому на детективі Агати Крісті.

Читайте: Супермен Генрі Кавілл зіграє відьмака в серіалі Netflix

До слова, зйомки серіалу Відьмак стартують 5 листопада у Будапешті.

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