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Аладдін – перший трейлер фільму за класикою Disney

Компанія Disney опублікувала перший трейлер фільму Аладдін.

Аладдін

Компанія Disney опублікувала в Youtube перший трейлер фільму Аладдін, який стане переосмисленням однойменного мультфільму 1992 року.

У ролику можна почути мотив класичної пісні Arabian nights, а також побачити печеру чудес.

Показали й самого Аладдіна, який забирає заповітну лампу з джином з печери. До речі, всемогутнього джина зіграє відомий актор Вілл Сміт.

Читайте: Рецензія на фільм Позивний Бандерас: коли ворог серед нас

Реліз фільму намічений на травень 2019 року.

До слова, фінальний трейлер фільму Bodied, продюсером якого став Eminem, з’явився у мережі.

Відео: Walt Disney Studios

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