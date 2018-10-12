Компанія Disney опублікувала перший трейлер фільму Аладдін.
Компанія Disney опублікувала в Youtube перший трейлер фільму Аладдін, який стане переосмисленням однойменного мультфільму 1992 року.
У ролику можна почути мотив класичної пісні Arabian nights, а також побачити печеру чудес.
Показали й самого Аладдіна, який забирає заповітну лампу з джином з печери. До речі, всемогутнього джина зіграє відомий актор Вілл Сміт.
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Реліз фільму намічений на травень 2019 року.
До слова, фінальний трейлер фільму Bodied, продюсером якого став Eminem, з’явився у мережі.
Відео: Walt Disney Studios
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