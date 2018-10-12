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Президентські перегони і визначення десятки: чим запам’ятався 2 випуск проекту Нові лідери

11 жовтня на телеканалі ICTV була визначена десятка фіналістів телевізійного проекту Нові лідери.

Друга серія нового телепроекту Нові лідери, який стартував на телеканалі ICTV, запам’ятався цікавими особистостями, прогресивними ідеями та дискусіями.

Одразу три президенти

У цьому випуску розігралася справжня президентська гонка. Одразу три учасники висловили амбітне бажання зайняти посаду президента нашої країни.

Спочатку про це заявив мер міста Чортків, що на Тернопільщині, Володимир Шматько. Потім таку ж мету, хоча й не прямо озвучила і Анна Петрова, яка сприяє розвитку підприємницького руху. Жінка написала на своєму плакаті хештег #petrovapresident.

А далі вийшов Сергій Бреус, який створив правничий хаб, де проводить безкоштовні лекції для літніх людей. Хлопець також прагне у президенти.

Холостяк

А ось спражнім подарунком для жінок стала презентація проекта від екс-холостяка 4 сезону популярного романтичного шоу Холостяк на СТБ Константина Євтушенка.

Хоча він і отримав більше 50% підтримки людей, експерти відверто розкритикували його програму.
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Оголошення десятки

Але спражньою інтригою вечора, звичайно стало оголошення 10 фіналістів проекту. Ними стали:

Дивіться також повний випуск другої серії телепроекту Нові лідери.

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