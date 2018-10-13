Відомий американський актор Арнольд Шварценеггер вперше побував у Києві.

Відомий американський актор Арнольд Шварценеггер вперше прилетів до Києва та розповів, що обов’язково іще хоче відвідати Україну, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Кличко розповів, що Шварценеггеру трохи показали місто, а потім він з ним пообідав.

Мер також оприлюднив відео, на якому актор розповідає про своє враження від Києва.

– Я зараз у Києві. Відвідую свого друга – мера Віталія Кличка. Я тут виступав з промовою, був на Q&A панелі. Тут так чудово, і я просто закохався у місто, коли ми їздили по ньому. Я вам обіцяю I’ll be back (Я іще повернуся), – сказав Шварценеггер.

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До слова, Арнольд Шварценеггер на особистому 46-тонному танку M47 Patton II розчавив 9-метровий лімузин Lincoln TownCar.

Відео: Віталій Кличко