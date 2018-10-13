Відомого радянського актора Армена Джигарханяна госпіталізували в московську лікарню.
У Москві (Росія) госпіталізували відомого радянського актора Армена Джигарханяна, повідомляє РБК.
– У п’ятницю був госпіталізований в одну з московських клінік. Стан середньо-тяжкий, зараз з ним проводитимуть низку заходів медичного характеру. Що конкретно, я пояснити не можу – це відноситься до лікарської таємниці, – розповів адвокат актора Євген Парфьонов.
Армен Джигарханян зіграв 250 ролей у різних фільмах, серед яких такі хіти як Место встречи изменить нельзя, Здравствуйте, я ваша тетя.
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Це вже не перша госпіталізація актора за цей рік. У січні його госпіталізували прямо з його театру у Москві через гіпертонічний криз.
А в травні Джигарханян потрапив в загальну реанімацію.