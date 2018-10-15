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Офіційно: Меган Маркл вагітна

Принц Гаррі і Меган Маркл очікують первістка.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган вагітна і чекає на дитину навесні 2019 року, повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Читайте: Як виглядає будинок принца Гаррі та Меган Маркл

До речі, ще у червні, через місяць після весілля принца Гаррі і Меган Маркл, ЗМІ повідомляли, що пара чекає на поповнення в родині.

Нагадаємо, 19 травня 2018 року принц Гаррі зіграв весілля з актрисою Меган Маркл.

Фото: Dan Charity – WPA Pool/Getty Images

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