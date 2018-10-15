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Євробачення 2019: Болгарія вперше відмовилася від участі

Болгарія прийняла рішення відмовитися у 2019 році від участі у міжнародному пісенному конкурсі Євробачення.

Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті Євробачення.

– Команда Болгарії завжди дуже весело працювала, і їх учасники були фантастичними. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб знову вітати їх на Євробаченні, – сказано в повідомленні.

Свою відмову від участі в конкурсі в Болгарії пояснили оптимізацією державних видатків, оскільки вартість підготовки учасника конкурсу та його композиції набагато перевищують розумні витрати, які може дозволити собі суспільне телебачення.

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– На додаток до прямих витрат на підготовку відповідного представника країни-учасниці також беруть участь у компенсації витрат на сам конкурс, які цього року становлять 5,3 млн, – повідомили в національній телекомпанії Болгарії.

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення 2018 Болгарію представляла група Equinox з піснею Bones.

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