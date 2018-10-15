Відомий російський актор театру і кіно Юрій Стоянов, якого телеглядачі пам’ятають за гумористичним проектом Городок, був екстрено госпіталізований.

Зараз Юрій Стоянов знаходиться у відділенні щелепно-лицьової хірургії, де його готують до операції, повідомляє Telegram-канал 112.

Про стан актора поки нічого невідомо, проте деякі росЗМІ пишуть, що у нього діагностували одонтогенні кісти зубів – патологічні новоутворення, що виникают у результаті захисної реакції організму на інфекцію або травму.

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61-річний Юрій Стоянов відомий як автор, режисер-постановник і актор гумористичної телепередачі Городок, яку він вів з 1993 по 2012 рік разом з Іллею Олейниковим. Проект закрився після смерті останнього.

Фото: Юрий Стоянов