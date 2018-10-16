PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика / Анастасія Приходько йде зі сцени/

Анастасія Приходько йде зі сцени

Відома українська співачка Анастасія Приходько заявила про завершення сольної кар’єри.

Анастасія Приходько

Причину Приходько пояснила тим, що втомилася слухати, що вона не формат.

– Я йду зі сцени! Втомилася слухати про те, що я не формат. Музиканту справжньому важко, коли у нього майже немає підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати саму себе теж не буду, на жаль, те, що продається в магазинах “все по 10”, купують швидше!, – написала співачка у Facebook.

ЧитайтеАнастасія Приходько з чоловіком у лікарні! Свекруха співачки віддала аферистам усі гроші

Водночас Приходько повідомила, що майже завершила роботу над новим альбомом Крила, який вийде накприкінці 2019 року.

У липні Анастасія Приходько заявила, що у випадку отримання депутатського мандату, цілковито присвятить себе роботі у Верховній Раді.

Фото: Анастасія Приходько

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Я не буду співати: Приходько про плани у Верховній Раді
Виступ Козловського у Москві: Приходько пропонує ревізію звань
Настя Прихлдько
Приходько із нагородою заслуженої артистки України
Барани та сцикуни! Приходько розкритикувала російську естраду, що живе “під пастухом”
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько з чоловіком у лікарні! Свекруха співачки віддала аферистам усі гроші
Анастасія Приходько поголилася налисо в новому кліпі
Анастасія Приходько
Приходько про Путіна: Я б його вбила!
Приходько схудла до 49 кг і розповіла, як їй це вдалося
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка