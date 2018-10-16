Відома українська співачка Анастасія Приходько заявила про завершення сольної кар’єри.

Причину Приходько пояснила тим, що втомилася слухати, що вона не формат.

– Я йду зі сцени! Втомилася слухати про те, що я не формат. Музиканту справжньому важко, коли у нього майже немає підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися, щоб бути модною, я справжня і зраджувати саму себе теж не буду, на жаль, те, що продається в магазинах “все по 10”, купують швидше!, – написала співачка у Facebook.

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Водночас Приходько повідомила, що майже завершила роботу над новим альбомом Крила, який вийде накприкінці 2019 року.

У липні Анастасія Приходько заявила, що у випадку отримання депутатського мандату, цілковито присвятить себе роботі у Верховній Раді.

Фото: Анастасія Приходько