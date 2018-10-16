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Хочу бачити нормальну публіку! Sting відмовився виступати у Росії

Британський музикант Sting поставив ультиматум організаторам його російських концертів, відмовившись виступати, якщо у залі будуть VIP-зони.

Про це повідомив Іван Гомельський, організатор заходів співака в Єкатеринбурзі і Казані, передає Канал 24.

– Він сказав, що якщо будуть VIP, то роботи не буде. VIP не буде ні в одному місті, навіть у Москві. Лож, диванів, він сказав, ніяких я не хочу – я хочу бачити нормальну публіку, я хочу бачити перед собою фан-зону, за яку люди зможуть заплатити недорого, – передав слова музиканта Гомельський.

Читайте: Анастасія Приходько йде зі сцени

До речі, раніше Шварценеггер розповів про свою поїздку до Києва.

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