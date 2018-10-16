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Том і Джеррі повертаються: вийде повнометражна версія мультфільму

Режисер Тім Сторі планує зняти повнометражну версію Том і Джеррі, додавши справжніх акторів.

Американський режисер Тім Сторі (Фантастична четвірка, Думай, як чоловік. – Ред.) планує поєднати у анімаційній стрічці вигаданих персонажів і реальних акторів, повідомляє Нollywood Reporter.

Читайте: Аладдін – перший трейлер фільму за класикою Disney

Перший випуск короткометражного мультфільму Том і Джеррі вийшов у 1940 році.

Раніше Факти ICTV писали, що кіностудія Sony Pictures опублікувала новий трейлер мультфільму Людина-Павук: Через всесвіти.

Фото: скріншот із відео

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