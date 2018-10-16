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Як українські зірки відвоювали аудиторію у російських гастролерів

винник

В офісі, здається, є все, що здатне задовільнити вибагливий смак будь якої молодої вовчиці.

Українську сцену Олег Винник почав штурмувати ще в 2013. Тоді його пісні ще не крутили по радіо, а відео кліпи не ризикували ставити в ротацію на музикальних телеканалах. Із концертами він об’їздив майже всю країну.

Читайте: Найкращий день: Потап і Олег Винник презентували спільний кліп

У чому ж феномен Винника? Кажуть, він просто зайняв нішу, яка спорожніла після відходу російських зірок. Нову українська поп-ікону дратує, коли його називають українським Стасом Михайловим. Це заперечує і продюсер співака. У нього, каже лірика, а зовсім не тюремна романтика.

Вони на сцені вже аж 19 років,  але хто знав про існування рок-гурту Без обмежень до революції гідності. Зараз у них 50 концертів за пів року, по 8 на місяць.

Продюсери кажуть. Український музичний ринок вже мав період розквіту. 90-ті роки. Тоді з’явилися проекти на кшталт  Території-А на ICTV або Таврійських ігор, де виступали переважно наші виконавці.

Програмний директор радіостанції Країна FM у шоці. Останнім часом на прослуховування він отримує по 50 україномовних пісень в день.

В Україні відбувається справжній музичний ренесанс.  Зупинка навали російської попси відкрила нашим артистам творчі і бізнесові шлюзи. І крім іншого вікно на Захід.

До слова, український співак Олег Скрипка представив кліп на пісню Кобіта..

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