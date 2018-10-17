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Фільм жахів Аннабель 3 – дата виходу

Третя частина фільму жахів Аннабель вийде у липні 2019 року і стане спін-оффом франшизи Закляття.

Про це повідомляє Deadline Hollywood.

Третя частина Аннабель стане вже шостим фільмом з Всесвіту Закляття, яку знімає компанія New Line. Попередні п’ять стрічок з цієї серії зібрали у цілому більше 1,56 млрд доларів. Найбільш касовою картиною серед них став фільм жахів Монахиня (2018), бокс-офіс якого перевищив 359 млн доларів.

У новій частині Аннабель знову з’явиться зачарована лялька з Закляття. На цей раз нечиста сила буде полювати за 10-річною дочкою подружжя Уоррен, яку звуть Джуді.

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До речі, Факти ICTV публікували рецензію на фільм Монахиня.

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