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Сергій Притула секс-тренер? Трейлер комедії Секс і нічого особистого

У мережі з’явився трейлер української комедії Секс і нічого особистого. Фільм виходить у прокат 20 грудня.

Трейлер опубліковано на офіційному каналі на YouTube UFD Independent Films.

Авторами сценарію комедії виступили Сергій Притула та його колеги з Вар’яти-шоу: Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Володимир Ковцун і Віталій Тильний.

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Режисером проекту стала Ольга Ряшина.

– Коли тобі випадає така можливість, гріх відмовлятися. Тема сексу, незважаючи на її відкритість, все одно табуйована в головах багатьох людей, і ми з командою хотіли показати, що нічого страшного в цьому немає, інакше нас би з вами взагалі тут не було, – пожартував Сергій Притула.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін зняв часові обмеження для кінотеатрів щодо показу фільмів категорії 18+.

Фото: Скріншот з відео

Відео: UFD Independent Films.

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