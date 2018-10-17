У мережі з’явився трейлер української комедії Секс і нічого особистого. Фільм виходить у прокат 20 грудня.
Трейлер опубліковано на офіційному каналі на YouTube UFD Independent Films.
Авторами сценарію комедії виступили Сергій Притула та його колеги з Вар’яти-шоу: Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Володимир Ковцун і Віталій Тильний.
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Режисером проекту стала Ольга Ряшина.
– Коли тобі випадає така можливість, гріх відмовлятися. Тема сексу, незважаючи на її відкритість, все одно табуйована в головах багатьох людей, і ми з командою хотіли показати, що нічого страшного в цьому немає, інакше нас би з вами взагалі тут не було, – пожартував Сергій Притула.
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Фото: Скріншот з відео
Відео: UFD Independent Films.