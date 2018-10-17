Театр Олександра Меламуда 20 жовтня представить на сцені Жовтневого палацу спектакль Дракон від режисера Володимира Горянського. У постановці візьмуть участь Дмитро Ступка, Олексій Суханов, Андрій Джеджула та інші.

Прем’єра антрепризи Дракон за мотивами відомої п’єси Євгенія Шварца обіцяє бути гучною.

Це казкова історія про дракона, якого неможливо перемогти, тому що він живе у кожному з жителів міста.

Глядача будуть дивувати, по-перше, абсолютно різноплановим акторським складом. Тут і народний артист України Володимир Горянський у ролі Бургомістра, і шоумен Андрій Джеджула в ролі Кота.

На театральній сцені дебютує улюблений багатьма телеведучий Олексій Суханов – у ролі архіваріуса Шарлеманя.

Час для вистави в своєму щільному графіку зйомок зміг виділити і Дмитро Ступка, який зіграє лицаря Ланцелота.

Це буде другий спектакль антрепризного Театру Олександра Меламуда. У вересні він презентував своє перше дітище – музичний спектакль Серенада Сонячної Долини за участю Ольги Сумської, Віталія Борисюка, Олексія Вертинського, Володимира Горянського, Олександра Меламуда та інших.

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Вистава Дракон зовсім інша за настроєм. Крім зоряного складу, глядачів чекає захоплююча історія, світлове шоу, танці, оригінальна музика і пісні, написані Олександром Меламудом спеціально для постановки!