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Made in Ukraine: Cardi B засвітилася у США у костюмі від українського бренду

Відома співачка Cardi B прийшла в гості на американське шоу Jimmy Kimmel Live! у костюмі від українського дизайнера.

Співачка Cardi B з’явилася у студії Джиммі Кіммел у костюмі українського дизайнера Валерії Ковальської.

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Костюм від бренду Valery Kovalska складався із жакета і брюк синього кольору з білими вставками. Наряд доповнювали туфлі-човники молочного кольору.

Раніше Факти ICTV писали, що Нікі Мінаж і Cardi B влаштували бійку на вечірці журналу Harper’s Bazaar, яка відбувалась в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

Фото: iamcardib

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