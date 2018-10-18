Відома співачка Cardi B прийшла в гості на американське шоу Jimmy Kimmel Live! у костюмі від українського дизайнера.
Співачка Cardi B з’явилася у студії Джиммі Кіммел у костюмі українського дизайнера Валерії Ковальської.
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Костюм від бренду Valery Kovalska складався із жакета і брюк синього кольору з білими вставками. Наряд доповнювали туфлі-човники молочного кольору.
Раніше Факти ICTV писали, що Нікі Мінаж і Cardi B влаштували бійку на вечірці журналу Harper’s Bazaar, яка відбувалась в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.
Фото: iamcardib
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